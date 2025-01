Trump alle aziende: investite in America, altrimenti dazi

Primo stop in tribunale per uno dei decreti esecutivi firmati da Donald Trump, quello per l'abolizione dello Ius Soli. Un Giudice Federale di Seattle l'ha temporaneamente bloccato. Intanto la penna di Trump non si ferma, nuova raffica di decreti uno mira a rendere l'America la Capitale mondiale delle criptovalute settore che, secondo l'Opposizione vede Trump in pesante conflitto di interessi. Con un altro ordine esecutivo il Presidente ha deciso di desecretare i documenti sugli omicidi di John e Robert Kennedy e su quello di Martin Luther King anche se circa il 97% dei file su JFK è già disponibile. "Zelensky mi ha detto che è pronto per la pace ribadisce Trump, che vuole incontrare Putin immediatamente". L'Ucraina è uno dei temi affrontati nell'intervento al World Economic Forum di Davos, dove Trump ha detto di voler coinvolgere la Cina negli sforzi per la pace. In collegamento da Washington il Presidente si è rivolto direttamente al mondo dell'impresa. "L'Europa ci tratta male ha ripetuto Trump: "Troppi balzelli, bisognerà prendere provvedimenti". Ribaditi i dazi per Messico Canada e Cina, il Presidente preme per abbassare prezzo del petrolio e tassi di interesse. "Il Green Deal dice è un imbroglio così come gli altri disastri ereditati da un gruppo di inetti". Leggi Biden e i Democratici. A tratti il discorso sembra rivolto più ai cittadini statunitensi che non al mondo come a ribadire: "L'America First è tornata".