Trump schiera Guardia Nazionale a Washington

00:01:59 min
|
1 ora fa

Washington D.C. come Gotham City. Il Presidente americano la definisce sporca, insicura e disgustosa, una pessima vetrina per il Paese. Per risolvere il problema invia federali e 800 uomini della Guardia Nazionale, dando l'annuncio in conferenza stampa: "Io metto D.C. sotto il controllo federale diretto del Dipartimento di Polizia. Saranno loro a ristabilire la legge e la sicurezza pubblica a Washington D.C. e lo faranno nella maniera corretta". La decisione di Trump potrà forse guadagnare consensi, ma è la soluzione a un problema che non esiste e nega l'evidenza. La criminalità nella capitale degli Stati Uniti è al minimo storico degli ultimi trent'anni. Secondo i dati della Polizia di Washington D.C., i crimini violenti sono diminuiti del 26% rispetto allo scorso anno. Ancora una volta la politica di Trump è un fatto di narrazione. Le forze dell'ordine locali, fa sapere il Presidente americano, inizieranno immediatamente massicce operazioni di contrasto contro bande note, spacciatori e reti criminali, per toglierli dalla strada e magari farli uscire dal Paese. Trump ha anche affermato che si sarebbe sbarazzato delle baraccopoli a Washington D.C. e che modificherà la legge sulla cauzione: "Dovrò convincere i Repubblicani a votare", ha proseguito il Presidente, "perché i Democratici sono deboli sulla criminalità". L'idea di Trump è quella di partire da Washington per poi estendere i provvedimenti ad altre città democratiche, come Chicago e New York. Nessun cenno ai centri urbani di Stati a guida repubblicana. Centri che pure hanno rilevanti problemi di criminalità. L'amministrazione americana sta anche valutando la possibilità di riclassificare la marijuana, ma su questo il Presidente prenderà una decisione nelle prossime settimane. "Quando il popolo ha paura del governo, allora c'è tirannia", l'ha detto Thomas Jefferson. L'hanno ripetuto i manifestanti, che mentre il Presidente annunciava i piani per la sicurezza, protestavano fuori dai cancelli della Casa Bianca. .

Tamer Almisshal, giornalista di Al Jazeera: Giornalisti uccisi per nascondere crimini israeleTamer Almisshal, giornalista di Al Jazeera: Giornalisti uccisi per nascondere crimini israele
mondo
Almisshal: Al-Sharif ucciso per nascondere crimini Israele
00:02:04 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! Incendio boschivo devasta il MontenegroERROR! Incendio boschivo devasta il Montenegro
mondo
Incendio boschivo devasta il Montenegro
00:01:00 min
| 1 ora fa
ERROR! FL ALBANIAERROR! FL ALBANIA
mondo
Incendi nel parco nazionale del fiume Vjosa in Albania
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a GazaERROR! Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a Gaza
mondo
Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a Gaza
00:01:00 min
| 3 ore fa
Croazia, vasti incendi nel sud del PaeseCroazia, vasti incendi nel sud del Paese
mondo
Croazia, vasti incendi nel sud del Paese
00:00:58 min
| 4 ore fa
Incendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in SpagnaIncendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in Spagna
mondo
Incendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in Spagna
00:02:11 min
| 5 ore fa
Vertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agostoVertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agosto
mondo
Vertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agosto
00:01:00 min
| 6 ore fa
Zelensky, non concedere agli assassiniZelensky, non concedere agli assassini
mondo
Zelensky: "Non concedere agli assassini"
00:02:04 min
| 6 ore fa
Colombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fioriColombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fiori
mondo
Colombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fiori
00:01:00 min
| 7 ore fa
Esplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensivaEsplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensiva
mondo
Esplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensiva
00:00:46 min
| 8 ore fa
Nebraska, tempesta danneggia carcere: detenuti sfollatiNebraska, tempesta danneggia carcere: detenuti sfollati
mondo
Nebraska, tempesta danneggia carcere: detenuti sfollati
00:00:59 min
| 8 ore fa
Giappone, piogge record e frane: 1 disperso a KumamotoGiappone, piogge record e frane: 1 disperso a Kumamoto
mondo
Giappone, piogge record e frane: 1 disperso a Kumamoto
00:02:07 min
| 8 ore fa
Tamer Almisshal, giornalista di Al Jazeera: Giornalisti uccisi per nascondere crimini israeleTamer Almisshal, giornalista di Al Jazeera: Giornalisti uccisi per nascondere crimini israele
mondo
Almisshal: Al-Sharif ucciso per nascondere crimini Israele
00:02:04 min
| 1 ora fa
ERROR! Incendio boschivo devasta il MontenegroERROR! Incendio boschivo devasta il Montenegro
mondo
Incendio boschivo devasta il Montenegro
00:01:00 min
| 1 ora fa
ERROR! FL ALBANIAERROR! FL ALBANIA
mondo
Incendi nel parco nazionale del fiume Vjosa in Albania
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a GazaERROR! Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a Gaza
mondo
Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a Gaza
00:01:00 min
| 3 ore fa
Croazia, vasti incendi nel sud del PaeseCroazia, vasti incendi nel sud del Paese
mondo
Croazia, vasti incendi nel sud del Paese
00:00:58 min
| 4 ore fa
Incendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in SpagnaIncendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in Spagna
mondo
Incendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in Spagna
00:02:11 min
| 5 ore fa
Vertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agostoVertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agosto
mondo
Vertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agosto
00:01:00 min
| 6 ore fa
Zelensky, non concedere agli assassiniZelensky, non concedere agli assassini
mondo
Zelensky: "Non concedere agli assassini"
00:02:04 min
| 6 ore fa
Colombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fioriColombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fiori
mondo
Colombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fiori
00:01:00 min
| 7 ore fa
Esplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensivaEsplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensiva
mondo
Esplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensiva
00:00:46 min
| 8 ore fa
Nebraska, tempesta danneggia carcere: detenuti sfollatiNebraska, tempesta danneggia carcere: detenuti sfollati
mondo
Nebraska, tempesta danneggia carcere: detenuti sfollati
00:00:59 min
| 8 ore fa
Giappone, piogge record e frane: 1 disperso a KumamotoGiappone, piogge record e frane: 1 disperso a Kumamoto
mondo
Giappone, piogge record e frane: 1 disperso a Kumamoto
00:02:07 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità