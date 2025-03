Stiamo parlando di territori in questo momento, stiamo parlando di linee di demarcazione, stiamo parlando anche di proprietà di centrali elettriche, alcune persone dicono che gli Stati Uniti dovrebbero possedere la centrale elettrica e poi lavorarci, in un modo tale perché abbiamo le competenze per sistemarla e qualcosa del genere andrebbe bene per me. Stiamo parlando anche della proprietà di centrali elettriche, tutte queste cose sono state discusse, sì. .