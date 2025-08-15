Trump: "Voglio un cessate il fuoco subito"

00:00:30 min
|
51 minuti fa
ERROR! FL GAZAERROR! FL GAZA
mondo
Striscia di Gaza, aereo lancia aiuti e riprende le macerie
00:01:01 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! Belgio, realizzata frittata gigante per giorno dell’AssunzioneERROR! Belgio, realizzata frittata gigante per giorno dell’Assunzione
mondo
Belgio, realizzata frittata gigante per giorno Assunzione
00:01:00 min
| 1 ora fa
Kiev, manifestazioni in attesa di vertice Trump-PutinKiev, manifestazioni in attesa di vertice Trump-Putin
mondo
Kiev, manifestazioni in attesa di vertice Trump-Putin
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! Papa Leone XIV: anche se impotenti davanti alla violenza, non smettiamo di sperare nella paceERROR! Papa Leone XIV: anche se impotenti davanti alla violenza, non smettiamo di sperare nella pace
mondo
Papa Leone XIV: non smettiamo di sperare nella pace
00:01:31 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT1508007ERROR! FLUT1508007
mondo
Uk, reali e veterani a 80esimo anniversario del VJ Day
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT1508006ERROR! FLUT1508006
mondo
Corea del Nord, Kim Jong Un celebra Giorno della Liberazione
00:01:00 min
| 7 ore fa
Alaska, Lavrov al vertice Trump-Putin con felpa CCCPAlaska, Lavrov al vertice Trump-Putin con felpa CCCP
mondo
Alaska, Lavrov al vertice Trump-Putin con felpa CCCP
00:00:29 min
| 10 ore fa
ERROR! FLUT1508005ERROR! FLUT1508005
mondo
Iran, migliaia in piazza a Teheran per l’Arbaeen
00:01:00 min
| 10 ore fa
ERROR! FLUT1508004ERROR! FLUT1508004
mondo
India, oltre 200 dispersi dopo le inondazioni in Kashmir
00:01:00 min
| 10 ore fa
FLUID SERBIAFLUID SERBIA
mondo
Serbia, scontri e vandalismi contro sedi partito Vucic
00:01:00 min
| 10 ore fa
Afghanistan, dalla presa di potere dei talebani i diritti delle donne sono limitatiAfghanistan, dalla presa di potere dei talebani i diritti delle donne sono limitati
mondo
Afghanistan, dalla presa di potere dei talebani i diritti delle donne sono limitati
00:01:37 min
| 11 ore fa
FLUID INCENDIFLUID INCENDI
mondo
Gli incendi stanno devastando Portogallo e Spagna
00:01:00 min
| 11 ore fa
ERROR! FL GAZAERROR! FL GAZA
mondo
Striscia di Gaza, aereo lancia aiuti e riprende le macerie
00:01:01 min
| 1 ora fa
ERROR! Belgio, realizzata frittata gigante per giorno dell’AssunzioneERROR! Belgio, realizzata frittata gigante per giorno dell’Assunzione
mondo
Belgio, realizzata frittata gigante per giorno Assunzione
00:01:00 min
| 1 ora fa
Kiev, manifestazioni in attesa di vertice Trump-PutinKiev, manifestazioni in attesa di vertice Trump-Putin
mondo
Kiev, manifestazioni in attesa di vertice Trump-Putin
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! Papa Leone XIV: anche se impotenti davanti alla violenza, non smettiamo di sperare nella paceERROR! Papa Leone XIV: anche se impotenti davanti alla violenza, non smettiamo di sperare nella pace
mondo
Papa Leone XIV: non smettiamo di sperare nella pace
00:01:31 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT1508007ERROR! FLUT1508007
mondo
Uk, reali e veterani a 80esimo anniversario del VJ Day
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT1508006ERROR! FLUT1508006
mondo
Corea del Nord, Kim Jong Un celebra Giorno della Liberazione
00:01:00 min
| 7 ore fa
Alaska, Lavrov al vertice Trump-Putin con felpa CCCPAlaska, Lavrov al vertice Trump-Putin con felpa CCCP
mondo
Alaska, Lavrov al vertice Trump-Putin con felpa CCCP
00:00:29 min
| 10 ore fa
ERROR! FLUT1508005ERROR! FLUT1508005
mondo
Iran, migliaia in piazza a Teheran per l’Arbaeen
00:01:00 min
| 10 ore fa
ERROR! FLUT1508004ERROR! FLUT1508004
mondo
India, oltre 200 dispersi dopo le inondazioni in Kashmir
00:01:00 min
| 10 ore fa
FLUID SERBIAFLUID SERBIA
mondo
Serbia, scontri e vandalismi contro sedi partito Vucic
00:01:00 min
| 10 ore fa
Afghanistan, dalla presa di potere dei talebani i diritti delle donne sono limitatiAfghanistan, dalla presa di potere dei talebani i diritti delle donne sono limitati
mondo
Afghanistan, dalla presa di potere dei talebani i diritti delle donne sono limitati
00:01:37 min
| 11 ore fa
FLUID INCENDIFLUID INCENDI
mondo
Gli incendi stanno devastando Portogallo e Spagna
00:01:00 min
| 11 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità