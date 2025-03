Turchia, arresto di Imamoglu: "Processo fuorilegge"

I numeri non possono essere verificati in modo indipendente, ma certo impressionano. Sarebbero infatti 14 milioni e 850.000 i cittadini turchi che sono andati a votare per Ekrem Imamoglu alle primarie del suo partito, il CHP, scegliendolo dunque come candidato alle prossime elezioni presidenziali programmate per il 2028. Numeri impressionanti perché fra chi ha partecipato alle primarie erano in realtà solo un milione e 600.000 gli iscritti al CHP il Partito Popolare Repubblicano che è una forza politica laica di centrosinistra, oltre che il principale partito di opposizione e il secondo più grande in Parlamento. Questo vuol dire che la parte restante degli elettori è fatta di cittadini che con quel voto hanno voluto schierarsi al fianco del sindaco di Istanbul, arrestato lo scorso mercoledì e di conseguenza, contro il suo rivale politico, il Presidente Erdogan, accusato di derive autoritarie. Una consulta dall'alto valore simbolico dunque per un paese che sta vivendo in questi giorni, le più affollate manifestazioni di piazza da decenni a questa parte. Per il quinto giorno consecutivo, anche nelle ore in cui si svolgevano le primarie, che si sono tenute domenica in tutte 81 le province turche, la gente è scesa per strada, per protestare contro l'arresto di Imamoglu. Una misura decisa formalmente nell'ambito di un'inchiesta per corruzione e terrorismo, ma che per molti osservatori e per gran parte dell'opinione pubblica turca ha in realtà motivazioni politiche. Anche nelle ultime ore a Istanbul, in particolare, ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia, che ha usato gas lacrimogeni, spray urticanti, cannoni ad acqua e proiettili di gomma per disperdere la folla radunatasi nella zona del municipio. Dall'inizio delle proteste sono state arrestate circa 700 persone, fra queste anche nove giornalisti. .