Turismo, Draghi: è il momento di prenotare in Italia

Se c'è un paese che è come dire intrecciato col turismo, vive di turismo è il nostro, tutto il mondo desidera venire qui, purtroppo la pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente, ma noi siamo nuovamente pronti a ospitare il mondo, le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città, le nostre campagne stanno riaprendo, alcuni settori sono destinati a restringersi ma ad altri altri a crescere e io l'ho già detto altre volte non ho dubbi che il turismo in Italia tornerà forte come prima e più forte di prima.