Ucraina, incontro Trump-Putin nei prossimi giorni

00:01:37 min
|
3 ore fa

Il bilaterale ci sarà. Il Presidente statunitense Donald Trump e il Presidente russo Vladimir Putin si incontreranno nei prossimi giorni. La notizia è ufficiale e arriva al Cremlino il giorno dopo l'incontro a Mosca tra Putin e l'inviato speciale USA Steve Witkoff, all'ordine del giorno: il cessate il fuoco in Ucraina. Un risultato, il primo tangibile, per Witkoff che a Mosca ha anche proposto durante il meeting durato tre ore, un vertice a tre con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Idea che Mosca non ha commentato, ma che trova il favore di Kiev. Intanto la macchina organizzativa, fa sapere il Cremlino, è al lavoro per definire luogo, data e durata di un bilaterale destinato a restare nella storia, che potrebbe mettere a punto una roadmap verso la pace. Un'occasione per gettare le basi per nuovi incontri, utile, ribadisce Mosca, per le relazioni russo-americane che potrebbero essere costruite secondo uno scenario completamente diverso, reciprocamente vantaggioso, significativamente diverso da come si sono sviluppate negli ultimi anni. Di certo si tratta di un passo avanti nel dialogo tra i due Paesi, dopo che Washington ha fissato l'ultimatum all'8 agosto per un cessate il fuoco in Ucraina: pena, nuove sanzioni a Mosca. Sanzioni che sarebbero già pronte. I prossimi saranno giorni cruciali per la diplomazia al lavoro, mentre sul campo gli attacchi russi continuano seminando morte e distruzione, in un Paese provato da più di tre anni di conflitto. .

Gaza, famiglie chiamano gli ostaggi dal mareGaza, famiglie chiamano gli ostaggi dal mare
mondo
Gaza, famiglie chiamano gli ostaggi dal mare
00:01:01 min
| 5 minuti fa
pubblicità
Aiuti aerei su Gaza mettono a rischio la popolazioneAiuti aerei su Gaza mettono a rischio la popolazione
mondo
Aiuti aerei su Gaza mettono a rischio la popolazione
00:01:00 min
| 1 ora fa
Parigi, imbrattato ufficio compagnia aerea israeliana El AlParigi, imbrattato ufficio compagnia aerea israeliana El Al
mondo
Parigi, imbrattato ufficio compagnia aerea israeliana El Al
00:01:00 min
| 1 ora fa
Spettacolo raro a Varsavia: sboccia il fiore cadavereSpettacolo raro a Varsavia: sboccia il fiore cadavere
mondo
Spettacolo raro a Varsavia: sboccia il fiore cadavere
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! SRV RELAZIONE TRUMP PUTINERROR! SRV RELAZIONE TRUMP PUTIN
mondo
Guerra Ucraina, il rapporto tra Trump e Putin
00:02:04 min
| 2 ore fa
Hawaii, nuova eruzione del vulcano KilaueaHawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
mondo
Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
00:01:00 min
| 4 ore fa
India, almeno quattro morti per inondazioni e franeIndia, almeno quattro morti per inondazioni e frane
mondo
India, almeno quattro morti per inondazioni e frane
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! Guerra in Medioriente, MSF: Chiediamo che questo sistema letale venga smantellatoERROR! Guerra in Medioriente, MSF: Chiediamo che questo sistema letale venga smantellato
mondo
Gaza, MSF: chiediamo che sistema letale venga smantellato
00:00:57 min
| 5 ore fa
Francia, terzo giorno di incendi: in fiamme 15mila ettariFrancia, terzo giorno di incendi: in fiamme 15mila ettari
mondo
Francia, terzo giorno di incendi: in fiamme 15mila ettari
00:01:00 min
| 5 ore fa
Cina, crolla un ponte sospeso nello Xinjiang: 5 mortiCina, crolla un ponte sospeso nello Xinjiang: 5 morti
mondo
Cina, crolla un ponte sospeso nello Xinjiang: 5 morti
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB0608100ERROR! WEB0608100
mondo
Mondo, la puntata del 6 agosto
00:37:02 min
| 9 ore fa
ERROR! Trump: pronto a incontrare Putin la prossima settimanaERROR! Trump: pronto a incontrare Putin la prossima settimana
mondo
Trump: pronto a incontrare Putin la prossima settimana
00:01:46 min
| 9 ore fa
Gaza, famiglie chiamano gli ostaggi dal mareGaza, famiglie chiamano gli ostaggi dal mare
mondo
Gaza, famiglie chiamano gli ostaggi dal mare
00:01:01 min
| 5 minuti fa
Aiuti aerei su Gaza mettono a rischio la popolazioneAiuti aerei su Gaza mettono a rischio la popolazione
mondo
Aiuti aerei su Gaza mettono a rischio la popolazione
00:01:00 min
| 1 ora fa
Parigi, imbrattato ufficio compagnia aerea israeliana El AlParigi, imbrattato ufficio compagnia aerea israeliana El Al
mondo
Parigi, imbrattato ufficio compagnia aerea israeliana El Al
00:01:00 min
| 1 ora fa
Spettacolo raro a Varsavia: sboccia il fiore cadavereSpettacolo raro a Varsavia: sboccia il fiore cadavere
mondo
Spettacolo raro a Varsavia: sboccia il fiore cadavere
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! SRV RELAZIONE TRUMP PUTINERROR! SRV RELAZIONE TRUMP PUTIN
mondo
Guerra Ucraina, il rapporto tra Trump e Putin
00:02:04 min
| 2 ore fa
Hawaii, nuova eruzione del vulcano KilaueaHawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
mondo
Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
00:01:00 min
| 4 ore fa
India, almeno quattro morti per inondazioni e franeIndia, almeno quattro morti per inondazioni e frane
mondo
India, almeno quattro morti per inondazioni e frane
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! Guerra in Medioriente, MSF: Chiediamo che questo sistema letale venga smantellatoERROR! Guerra in Medioriente, MSF: Chiediamo che questo sistema letale venga smantellato
mondo
Gaza, MSF: chiediamo che sistema letale venga smantellato
00:00:57 min
| 5 ore fa
Francia, terzo giorno di incendi: in fiamme 15mila ettariFrancia, terzo giorno di incendi: in fiamme 15mila ettari
mondo
Francia, terzo giorno di incendi: in fiamme 15mila ettari
00:01:00 min
| 5 ore fa
Cina, crolla un ponte sospeso nello Xinjiang: 5 mortiCina, crolla un ponte sospeso nello Xinjiang: 5 morti
mondo
Cina, crolla un ponte sospeso nello Xinjiang: 5 morti
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB0608100ERROR! WEB0608100
mondo
Mondo, la puntata del 6 agosto
00:37:02 min
| 9 ore fa
ERROR! Trump: pronto a incontrare Putin la prossima settimanaERROR! Trump: pronto a incontrare Putin la prossima settimana
mondo
Trump: pronto a incontrare Putin la prossima settimana
00:01:46 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità