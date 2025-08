Ucraina, inviato speciale USA a Mosca in settimana, Cremlino: contatti importanti

Dopo un fine settimana di attacchi condotti da entrambe le parti con vittime e feriti in Ucraina e in Russia, il Cremlino abbassa i toni dello scontro, almeno con gli Stati Uniti. "Importanti significativi e molto utili" definisce così il Portavoce del Presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov, i contatti di Mosca con l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff ha annunciato il Presidente USA Donald Trump, arriverà. a Mosca in settimana e sui due sottomarini nucleari schierati in zone appropriate vicino alla Russia dalla Casa Bianca. Peskov avverte Mosca tratta con cautela le dichiarazioni legate alle questioni nucleari e ritiene che tutti debbano essere prudenti su questo tema. Nulla trapela invece sull'ultimatum che Trump ha dato a Putin per un cessate il fuoco in Ucraina entro l'8 agosto. se non sarà rispettato, ci saranno nuove sanzioni per la Russia. Per Putin la pace sarà possibile solo alle sue condizioni, riconoscimento come russe della Crimea e delle quattro Regioni parzialmente occupate e rinuncia di Kiev a entrare nella Nato. Una strada non percorribile per il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky che rilancia l'ipotesi di nuovi negoziati. Intanto sul campo l'allarme aereo che ha interessato tutto il Paese per il rischio del lancio da parte della Russia di missili ipersonici diretti verso l'Ucraina, è stato revocato, ma l'allerta resta alta, diversi raid sono stati condotti su Kherson, mentre nella capitale Kiev e in altre Regioni colpite nei giorni scorsi, si contano i danni del massiccio attacco russo su diverse aree del Paese. . .