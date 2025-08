Ucraina, massiccio attacco in Russia: colpita raffineria

"L'opinione nei suoi riguardi non è cambiata, anche se", ammette il Presidente USA Donald Trump, "sono rimasto sorpreso da alcune sue decisioni." Parla di Vladimir Putin, dell'offensiva russa che si inasprisce in Ucraina, del loro dialogo definito buono, anche se dice "E poi torno a casa e vedo che ha lanciato una bomba su Kiev." Lo definisce un tipo tosto e bravo a gestire le sanzioni, ma avverte l'ex taycoon, ce ne saranno altre in arrivo se non sarà rispettato l'ultimatum che la Casa Bianca ha dato al Cremlino per un cessate il fuoco in Ucraina entro l'otto agosto. E lo fa dopo avere deciso di schierare due sottomarini nucleari in zone appropriate, vicine alla Russia. Resta dunque sulle sue posizioni Trump, mentre Putin dice di volere una pace duratura in Ucraina ma alle sue condizioni. Riconoscimento come Russia della Crimea e delle quattro regioni parzialmente occupate e rinuncia di Kiev a entrare nella Nato. Intanto sul campo si continua a combattere e a morire. Vittime e feriti ci sono stati a Kerson per un per un attacco russo su tutta la regione. I morti si contano anche in russia. Nella regione di Samara, 800 chilometri dalla frontiera ucraina, presa di mira da droni lanciati da Kiev. Nelle oblast russe, l'esercito ucraino ha colpito e danneggiato raffinerie di petrolio e siti industriali ed è stata colpita anche una fabbrica di droni, rivendica Kiev. Una serie di esplosioni sono state udite anche in diverse città della Crimea. Le autorità di occupazione russa hanno chiuso per precauzione il ponte di Crimea e schierato la difesa aerea. .