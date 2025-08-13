Ucraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk

00:01:38 min
|
1 ora fa

Una nuova pioggia di droni apre la strada all'avanzata. A terra, le truppe di Mosca sfondano la linea del fronte. L'obiettivo è Pokrovsk, città chiave nell'oblast di Donetsk, per ottenere il controllo del Donbass. In soli tre giorni la Russia ha guadagnato circa 10 chilometri a nord-est della città, snodo logistico fondamentale per i rifornimenti della difesa ucraina. Un progresso lento ma costante e soprattutto strategico, dopo mesi di stallo e avanzate minime su entrambi i fronti. Per Mosca, la conquista di Pokrovsk significherebbe consolidare il controllo della Regione, specie in vista di un eventuale congelamento del fronte da concordare in fase di negoziati. Per Zelensky, che ribadisce di non voler cedere il Donbass, significherebbe invece perdere un tassello cruciale. I piccoli gruppi di ricognizione e penetrazione utilizzati dalla Russia per testare le difese proseguono così l'avanzata, ma non dispongono ancora del sostegno necessario a consolidare le posizioni acquisite. Per contenere la minaccia, Kiev ha dispiegato la brigata Azov, considerata una delle unità delle forze di Kiev più temprate al combattimento. Militari e analisti concordano sul fatto che una presa di Pokrovsk sarebbe disastrosa e porterebbe al collasso del fronte. Perdere Pokrovsk vorrebbe dire infatti tagliare le vie di collegamento con le altre città dell'area, come Kramartovsk, Sloviansk e Kostantinovchia. Intanto, sempre nel Donetsk, continuano le operazioni di evacuazione dei civili. Il governatore della regione ha ordinato alle famiglie di lasciare diverse località. Secondo quanto riportano le autorità locali, nella zona si troverebbero ancora oltre 1000 bambini. .

MO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cureMO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
mondo
Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
00:01:28 min
| 1 ora fa
pubblicità
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, UcrainaUnità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
mondo
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
00:01:55 min
| 1 ora fa
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldoGaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
mondo
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
00:01:00 min
| 1 ora fa
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader UeGuerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
mondo
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
00:01:00 min
| 1 ora fa
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a PatrasGrecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
mondo
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
00:00:59 min
| 3 ore fa
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuocoEuropa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
mondo
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
00:01:54 min
| 2 ore fa
ERROR! ESTR ZELENSKYERROR! ESTR ZELENSKY
mondo
Call Ue-Trump, Zelensky: "Grazie a Germania per il sostegno"
00:00:41 min
| 4 ore fa
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 5 ore fa
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat RaiModa green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
mondo
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
00:00:58 min
| 5 ore fa
ERROR! MCH ARRIVO ZELENSKY IN GERMANIAERROR! MCH ARRIVO ZELENSKY IN GERMANIA
mondo
Summit Berlino, arrivo del presidente ucraino Zelensky
00:00:35 min
| 5 ore fa
Egitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da RafahEgitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da Rafah
mondo
Egitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da Rafah
00:01:00 min
| 8 ore fa
Croazia, pioggia di meteoriti illumina il cieloCroazia, pioggia di meteoriti illumina il cielo
mondo
Croazia, pioggia di meteoriti illumina il cielo
00:01:02 min
| 8 ore fa
MO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cureMO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
mondo
Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
00:01:28 min
| 1 ora fa
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, UcrainaUnità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
mondo
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
00:01:55 min
| 1 ora fa
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldoGaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
mondo
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
00:01:00 min
| 1 ora fa
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader UeGuerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
mondo
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
00:01:00 min
| 1 ora fa
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a PatrasGrecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
mondo
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
00:00:59 min
| 3 ore fa
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuocoEuropa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
mondo
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
00:01:54 min
| 2 ore fa
ERROR! ESTR ZELENSKYERROR! ESTR ZELENSKY
mondo
Call Ue-Trump, Zelensky: "Grazie a Germania per il sostegno"
00:00:41 min
| 4 ore fa
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 5 ore fa
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat RaiModa green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
mondo
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
00:00:58 min
| 5 ore fa
ERROR! MCH ARRIVO ZELENSKY IN GERMANIAERROR! MCH ARRIVO ZELENSKY IN GERMANIA
mondo
Summit Berlino, arrivo del presidente ucraino Zelensky
00:00:35 min
| 5 ore fa
Egitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da RafahEgitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da Rafah
mondo
Egitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da Rafah
00:01:00 min
| 8 ore fa
Croazia, pioggia di meteoriti illumina il cieloCroazia, pioggia di meteoriti illumina il cielo
mondo
Croazia, pioggia di meteoriti illumina il cielo
00:01:02 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità