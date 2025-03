La città ucraina di Zaporizhzhia è stata colpita da un attacco di droni russi che ha provocato un incendio in un edificio residenziale. Il tetto della struttura ha ceduto e l’onda d’urto delle esplosioni ha danneggiato le case vicine. I soccorritori sono intervenuti per trarre in salvo due persone rimaste intrappolate sotto le macerie. .