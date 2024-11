L’arcivescovo di Canterbury Justin Welby si è dimesso in seguito a un suo coinvolgimento in uno scandalo sessuale. Il religioso è accusato da un’indagine indipendente di aver coperto abusi sessuali su minorenni da parte di un noto avvocato. L’investigazione ha accertato che Welby era a conoscenza dei crimini, più di 130 abusi a partire dagli anni Settanta, e non li ha denunciati.