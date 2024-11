Usa 2024, Kamala Harris dopo la sconfitta: “Mai arrendersi”

Nel discorso della sconfitta alle elezioni presidenziali americane, la candidata dem Kamala Harris si rivolge ai suoi giovani sostenitori e dice: "va bene sentirsi tristi e delusi, ma sappiate che andrà tutto bene. Spesso dico che quando combattiamo, vinciamo, ma il fatto è che a volte la lotta richiede un po' di tempo. Questo non significa che non vinceremo”. “La cosa importante è non arrendersi mai - ha scandito la vice presidente parlando dalla Howard University - Non smettere mai di cercare di rendere il mondo un posto migliore. Voi avete il potere".