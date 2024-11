Il presidente eletto Donald Trump ha dichiarato sabato 9 novembre che l'ex ambasciatrice Nikki Haley e l'ex segretario di Stato Mike Pompeo non faranno parte della sua nuova amministrazione. In un post sui social media, Trump ha ringraziato entrambi per il loro servizio, ma ha confermato che non saranno coinvolti nel team attualmente in formazione. Haley e Pompeo, che avevano sostenuto Trump nonostante precedenti critiche, non hanno rilasciato commenti in merito.