Yemen, pescatori trovano tesoro dentro una balena. VIDEO

Un gruppo di pescatori delle Yemen ha trovato 1,5 milioni di dollari di ambra grigia in una balena. La carcassa di un capodoglio galleggiava nel golfo di Aden quando è stata notata da una barchetta. A bordo c’erano 35 pescatori del villaggio yemenita di al-Khaisah e sfollati da Hodeidah. I pescatori hanno riconosciuto il cetaceo al cui interno si forma la preziosa sostanza dell’ambra. Oltre 100 pescatori hanno partecipato al trasporto della balena sulla costa. Per evitare controversie, gli uomini hanno concordato una percentuale a testa prima di vendere l’ambra. Il tesoro è stato venduto per un totale di 1,3 miliardi di rial yemeniti, 1,5 milioni di dollari. I pescatori hanno anche donato una parte del ricavato ai più bisognosi del villaggio. “Siamo tutti poveri”, hanno dichiarato, “non ci saremmo mai aspettati di avere una cifra del genere. È incredibile!”.