Zelensky: "Non concedere agli assassini"

00:02:04 min
|
31 minuti fa
Vertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agostoVertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agosto
mondo
Vertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agosto
00:01:00 min
| 4 minuti fa
Colombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fioriColombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fiori
mondo
Colombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fiori
00:01:00 min
| 1 ora fa
Esplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensivaEsplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensiva
mondo
Esplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensiva
00:00:46 min
| 2 ore fa
Nebraska, tempesta danneggia carcere: detenuti sfollatiNebraska, tempesta danneggia carcere: detenuti sfollati
mondo
Nebraska, tempesta danneggia carcere: detenuti sfollati
00:00:59 min
| 2 ore fa
Giappone, piogge record e frane: 1 disperso a KumamotoGiappone, piogge record e frane: 1 disperso a Kumamoto
mondo
Giappone, piogge record e frane: 1 disperso a Kumamoto
00:02:07 min
| 2 ore fa
Incendi in Spagna, oltre 1400 persone evacuateIncendi in Spagna, oltre 1400 persone evacuate
mondo
Incendi in Spagna, oltre 1400 persone evacuate
00:01:00 min
| 3 ore fa
Usa, piogge e inondazioni record nel WisconsinUsa, piogge e inondazioni record nel Wisconsin
mondo
Usa, piogge e inondazioni record nel Wisconsin
00:01:00 min
| 3 ore fa
Terremoto in Turchia a Balikesir: 1 morto e 29 feritiTerremoto in Turchia a Balikesir: 1 morto e 29 feriti
mondo
Terremoto in Turchia a Balikesir: 1 morto e 29 feriti
00:01:36 min
| 3 ore fa
Wisconsin, piogge record e inondazioniWisconsin, piogge record e inondazioni
mondo
Wisconsin, piogge record e inondazioni
00:00:30 min
| 4 ore fa
Edimburgo, incendio su vulcano spento Arthurâs SeatEdimburgo, incendio su vulcano spento Arthurâs Seat
mondo
Edimburgo, incendio su vulcano spento Arthur's Seat
00:00:56 min
| 4 ore fa
Turchia, terremoto di magnitudo 6.1: almeno un mortoTurchia, terremoto di magnitudo 6.1: almeno un morto
mondo
Turchia, terremoto di magnitudo 6.1: almeno un morto
00:01:00 min
| 4 ore fa
Australia, Albanese "Riconosceremo lo Stato di Palestina"Australia, Albanese "Riconosceremo lo Stato di Palestina"
mondo
Australia, Albanese "Riconosceremo lo Stato di Palestina"
00:01:00 min
| 4 ore fa
