Virus Cina, Galli: nessun problema con cinesi in Italia

I cinesi di nazionalità italiana, cioè gli italiani di origine cinese e gli immigrati cittadini cinesi in Italia, vengono quasi tutti dalla città di Wenzhou. La città di Wenzhou è sulla costa, 800 chilometri distante dal Wuhan. In tutto sono stati segnalati il 20 gennaio due casi importati da Wuhan in Wenzhou e sono stati immediatamente quarantenati. Che le persone che viaggiano da Wenzhou a Milano o a Roma possano essere facilmente portatori dell'infezione nell'ambito della comunità è molto improbabile, la probabilità è molto bassa. Non guardiamo male le persone con aspetto orientale che stanno in questo momento o che vivono da tempo in Italia perché loro non sono gli untori.