Conte: lavoriamo ad un piano per l'infanzia

Stiamo studiando altre misure, ovviamente per cercare di sostenere le famiglie, ci rendiamo conto della difficoltà particolare nel fatto che avere dei figli in casa che non vanno a scuola, crea chiaramente è un fatto che chiaramente su cui le famiglie non erano preparate anche questo fatto emergenziale e cercheremo di dare sostegno economico, stiamo studiando un piano per l'infanzia in particolare per i ragazzi e le ragazze vanno a scuola e cerchiamo anche di affrontare anche in prospettiva l'estate, con delle misure.