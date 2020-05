Provenzano: senza regolarizzare lavoratori c'è l'illegalità

L'alternativa alla regolarizzazione è l'illegalità e come istituzioni, ma prima ancora come cittadini non possiamo dimenticarci di chi, in queste settimane ha consentito che il cibo arrivasse sulle nostre tavole o di chi si è preso cura dei nostri anziani nelle case. Trovare una soluzione e dobbiamo farlo con urgenza per questo dobbiamo provare insieme ad inserirlo nel decreto che ci apprestiamo a varare.