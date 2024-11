La Guida: L'Italia, l'Europa e la nuova Casa Bianca

Se sentite un singolare interesse per quello che succederà negli Stati Uniti tra poche ore fate bene. Se pensate che il vostro mondo, il nostro mondo sarà influenzato profondamente se il prossimo inquilino della Casa Bianca si chiamerà Donald Trump o Kamala Harris, avete ragione. Forse come mai prima d'ora il futuro Presidente degli Stati Uniti sarà il perno intorno al quale gireranno gli eventi futuri anche da queste parti. E non solo gli eventi anche il rapporto tra potere e cittadini, la sopravvivenza della democrazia come valore in sé, un concetto condiviso di Occidente. Tutto questo fondamentalmente a causa qualcuno ritiene per merito di Trump, The Donald. Il perchè si può dire presto e spiegare facilmente: se vince Kamala la sorridente il quadro in cui ci muoviamo resterà lo stesso i suoi mutamenti saranno di tipo evolutivo, prevedibile, almeno per ciò che riguarda l'impatto degli Stati Uniti negli affari nostri comprese le guerre vicine. Sarà il solito patto, un po' protettivo, un po' paternalistico, un po' poliziesco e sempre interessato, anche se il livello di interesse è cambiato molto nel tempo. Il rapporto dell'Europa, dell'Italia con Kamala Harris resterà quello con una rappresentante la più alta e con più poteri di uno Stato democratico. Se vince The Donald, no, nulla sarà più lo stesso. Nulla sarà più lo stesso nemmeno rispetto al suo primo mandato presidenziale. È cambiato lui, è cambiato il sentimento della base molto ampia che lo sostiene, il Trump di otto anni fa magari lo avrebbe pensato ma non avrebbe detto che si poteva sparare ai giornalisti o che si sarebbe volentieri circondato di obbedienti Generali nazisti. Per quello che riguarda noi: l'Italia, l'Europa se alle parole seguiranno i fatti l'impatto sarà rivoluzionario, i dazi sulle merci europee, la minaccia di lasciare la NATO se non contribuiremo molto di più di oggi alle sue spese e di lasciare l'Europa alla mercé di Putin. Niente più padri né protettori. Un impatto sulla nostra economia difficilmente sostenibile in tempi già molto duri, forse un piccolo vantaggio verrebbe all'Italia dalla consonanza politica con il nostro Governo puramente teorica. Va detto perché Trump non rappresenta un'idea Trump è Trump, trattare con lui non sarà come trattare con il Presidente di uno Stato sovrano sarà lui il sovrano, lo ha detto: "Non avrei dovuto lasciare la Casa Bianca". Lo hanno detto in tanti: la democrazia può uccidere la democrazia non sarebbe la prima volta e la maggioranza legittimamente festeggerà.