Renzi a Conte: se si sceglie populismo Iv non a suo fianco

Se lei ci vorrà al suo fianco noi ci saremo, a condizione di fare le cose che servono agli italiani, se dobbiamo essere su un crinale populista che dice alla gente quello che la gente piace sentire noi non saremo al suo fianco, c'era un grande senatore si chiamava Mino Martinazzoli, che in un momento delicato della vita di questo Paese, a chi lo contestava disse fate come volete, ma la politica è altrove, noi aspetteremo la, se lei sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco, Italia viva, se lei sceglierà la strada della politica, la aspetteremo là.