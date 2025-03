Caivano, ministro Giuli alla cerimonia del nuovo auditorium

"Oggi Caivano, investiamo sulla cultura è questo che ha detto lei che salverà il mondo, ma soprattutto una periferia come questa.", "Sì, oggi è un giorno speciale perché posare la prima pietra per l'auditorium in un posto come Caivano, dove finalmente si vedono gli effetti della presenza dello Stato, che è rigenerazione del tessuto sociale, ma anche presenza culturale, ciò che onora noi del del Ministero della Cultura, perché è la nostra missione, è emozionante, così come è stato emozionante ascoltare i bambini del coro di Caivano perché, la bellezza salverà il mondo, sono le parole che abbiamo pronunciato nel cantiere, ma poi l'abbiamo ascoltata la bellezza che salva il mondo e sono i bambini di questa città, che vivono una grande esperienza di rigenerazione grazie alla presenza dello Stato e alla rinascita di tutta la comunità.", "La presenza dello Stato forte qui a Caivano, ci sono altre iniziative per quanto riguarda il suo ministero?" "Per la Campania di iniziative ce ne sono moltissime. Saremo a Ercolano domani, inaugureremo una mossa su Pino Daniele, continuiamo a seguire il comitato Neapolis 2500 e tutto ciò che rappresenta e l'eccellenza della Campania e di Napoli e il lavoro sulle periferie, le aree disagiate attraverso il piano Olivetti." "Perfetto, grazie mille." .