Almasri, avviso garanzia Meloni: “Non mi faccio intimidire”

notizia di oggi. È qui, con un video pubblicato nei suoi social che Giorgia Meloni comunica al mondo la notizia che a lei, al ministro della Giustizia Nord, a quello dell'interno Piante Dosi e al sottosegretario mantovano è stato mandato dalla Procura di Roma un avviso di garanzia per favoreggiamento e peculato. Per il caso al Masri, poi, il sindacato dei magistrati Anm parlerà di fraintendimento e puntualizzerà che invece si tratta di iscrizione nel registro, quindi un atto dovuto in caso di denuncia. Ma il polverone è enorme. Nel suo video la premier rivendica l'operato del governo Le responsabilità sono dei magistrati, l'abbiamo rispedito in Libia per motivi di sicurezza dice. Ma il suo non è un discorso in difesa, bensì tutto all'attacco in primis di chi ha firmato L'atto il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona. Mi ha appena inviato un avviso di garanzia all'attacco di Prodi e della sinistra in generale, presumo, a seguito di una denuncia che è stata presentata dall'avvocato Luigi Li Gotti, ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi, all'attacco anche della Corte penale internazionale che ha emesso il mandato di cattura. Dopo mesi di riflessione dice curiosamente la Corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territorio italiano, dopo che aveva serenamente soggiornato per circa dodici giorni in altri tre stati europei e all'attacco Meloni ci va nell'avvertire Mi vogliono spaventare, ma io non mollo. Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. È possibile che per questo sia invisa a chi non vuole che l'italia cambi e diventi migliore, ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada. Resta da chiarire se, come dice il presidente del Consiglio a Nord non sia stata trasmessa la richiesta di arresto di Almas o se sia il titolare della Giustizia a non averla di fatto, voluta recepire, come fanno a capire dal fronte dei magistrati. Nel frattempo salta l'informativa in parlamento di piante, dosi e nord, ma è inevitabile considerare che lo scontro politico fuori e dentro i palazzi andrà avanti. Iana Gagliardi Sky Tg ventiquattro .