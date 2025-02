Almasri, opposizioni: informativa non basta, Meloni in aula

I toni infuocati con cui in entrambe le aule del Parlamento tutto il Centro Sinistra replica all'informativa del Governo sul caso Almasri non bastano. L'Opposizione, dopo ore di durissimo scontro con l'Esecutivo, torna a chiedere che sia Giorgia Meloni a riferire perché? E in questo c'è totale compattezza L'informativa non è stata esaustiva. Ad attaccare subito dalla Camera è Schlein "La vostra inerzia ha causato la scarcerazione. Prima ci dice che è stato liberato perché non ha fatto in tempo a tradurre 40 pagine dall'inglese. Poi però ci dice che in realtà le aveva lette così bene che ha rinvenuto dei vizi. Bene, avete ammesso che è stata una scelta politica". Subito dopo il Pd esibisce in aula fogli con su scritto: "Meloni dove sei"Dai Cinque Stelle Conte non risparmia la vis polemica: "Vogliamo che andiate avanti al Tribunale dei Ministri con rispetto della legge. Non rivendicando impunità, privilegi, tracotanza, andateci, fatevi assolvere e saremo i primi contenti. La condanna politica, quella morale, gli italiani l'hanno già data". Anche Alleanza Verdi e Sinistra, è durissima. "Insieme alle procedure c'è la vita ci sono i corpi c'è, la realtà che voi avete in tutte queste settimane, tentato disperatamente di cancellare". In Senato Renzi fa il parallelo col suo comportamento quando era Premier ho fatto il Presidente del Consiglio e non ho mai firmato un memorandum con i libici io. L'interesse nazionale di questo Paese in Libia ha tre lettere, si chiama Eni. Se la Meloni avesse voluto difendere l'interesse nazionale sarebbe venuto a dirlo". Calenda usa toni più moderati ma gravi. "Quello che è stato fatto in questo processo di lavoro è una lesione a una cosa che è importante quanto la Ragione di Stato, la dignità dello Stato. Alla fine le Opposizioni confermano che faranno tutto il possibile per portare in aula il Presidente del Consiglio. I Cinque Stelle continueranno con l'ostruzionismo. .