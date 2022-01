Il Governo ancora una volta ha mostrato buon senso. Il contagio non è avvenuto nelle scuole, tanto è vero che come lei ha ricordato a tutti l'esplosione dei contagi, l'aumento dei contagi è avvenuto in un periodo in cui la scuola era chiusa. Se noi abbiamo la scuola diamo la possibilità a tutti i ragazzi di essere presenti, di essere in una situazione controllata e, come dicevo prima, di essere in una situazione regolata, che prevede anche la possibilità in casi mirati di formazione a distanza.