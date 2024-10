"Io oggi mi sarei aspettato le dimissioni del Presidente in Fiera Milano, invece vedo una imbarazzante copertura del Presidente della Regione Lombardia. Quella di Milano è una vicenda diciamo tutta che deve essere diciamo messa in evidenza. Noi abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio di venire a riferire in Parlamento e al Governo in generale perché è preoccupante oggettivamente è preoccupante".