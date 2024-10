Matterella: "Nella ricerca non ci siano divari territoriali"

Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli, è necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale. La nostra responsabilità è far sì che questi divari non si propongano nella lotta ai tumori. La universalità delle cure e la parità dei diritti sono principi irrinunciabili della Repubblica, come ci prescrive la Costituzione. Ricerca, prevenzione, cura vanno di pari passo come ho rammentato alla professoressa Mondino. La lotta ai tumori è un terreno esemplare sotto questo profilo.