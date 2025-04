Guerra dei dazi, Bonetti: colpire Big Tech Usa

L'Europa invece, per poter rilanciare la propria competitività, deve entrare in modo più forte, incisivo nel mercato, diciamo, della, dell'intelligenza artificiale, della tecnologia avanzata. Questa è la spinta su cui l'Europa deve andare. Per farlo, ovviamente bisogna invece in questo momento, andare a, come dire, limitare l'azione delle big tech americane che arrivano qui e fanno un po' quello che vogliono. L'Europa sta ricevendo enorme, diciamo come dire, ingresso dei servizi tecnologici americani ed è su quelli che io torno a ripetere, invece oggi dobbiamo cercare di colpire. .