Siamo in attesa che Meloni voli a Washington a prendere ovviamente nuove istruzioni. Tornerà con maggiori commesse per l'acquisto molto caro del gas americano, maggiori investimenti in armi, quindi crescerà la nostra spesa rispetto al PIL. E nel frattempo l'Italia è al collasso: la produzione industriale cala da 25 mesi, la sanità è disastrata, i cittadini sono alle prese col caro bollette. Altro che sovranismo, patriottismo e difesa degli interessi nazionali: è un governo senza coraggio.