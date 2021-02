È un momento delicato per il Paese lo affrontiamo con responsabilità. Adesso con il Movimento facciamo una riunione molto importante. Andiamo avanti. Che ci sia una differenza di opinione all'interno del Movimento sia Elio Romano Prodi non è normalissimo. Adesso dobbiamo trovare una sintesi tutti insieme e lo faremo sempre col senso di responsabilità che ha ispirato il Movimento 5 Stelle di ogni azione portata avanti in questa legislatura.