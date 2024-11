E' una buona notizia. In Italia esiste un organismo, che a differenza di quello che pensa la destra, vigila sulla Costituzione. La legge Calderoli, nonostante quello che dice Calderoli e la Lega, è stata demolita, deve vincere il principio di sussidiarietà, di eguaglianza e di unità del paese. In sintesi non esiste più la legge Calderoli.