È prematuro in questa fase in cui siamo ancora discutere della nascita del Governo, se mi posso permettere. Per Italia Viva adesso la priorità è dare un Governo che funzioni al Paese il prima possibile, un Governo guidato da Draghi che possa iniziare a lavorare sul piano vaccini, sulla ripresa economica, sul recovery fund. Il destino personale del Presidente Conte, francamente, non è la priorità in questo momento.