Calenda: azioni del governo tutte sbagliate

Il Governo, dove il Presidente del Consiglio insieme a 5000 task force, 47 miliardi di consulenti quello che fa è sostanzialmente del paternalismo, cioè butta tutto l'onere sugli italiani dicendo: state a casa, state a casa, state a casa, ma non ci dice per esempio quello che fa per farci uscire in modo tranquillo. Oggi Azione pubblicherà un documento di proposta molto dettagliato che dice: qual è la cintura di sicurezza sanitaria che bisogna costruire per avere una vita normale? Quindi questo, qualunque cosa il Governo faccia, fino a oggi, l'ha fatto male. Le azioni del Governo intendo, quelle che doveva implementare.