Cirio: su Colle serve scelta condivisa

L'elezione del Presidente della Repubblica, proprio perché è una delle elezioni più delicate della vita democratica del nostro Paese, di per sé ha tanti passaggi e quindi sarà necessario parlarne a tempo debito. Siamo convocati per la fine del mese di gennaio. Io da Presidente potrò votare il Presidente della Repubblica e mi auguro davvero che si possa lavorare insieme per una scelta il più possibile condivisa. Perché il Covid ci ha insegnato una cosa: che dalle crisi si esce solo insieme. Ed è la parola d'ordine con cui anche in Piemonte noi cerchiamo di lavorare ogni giorno.