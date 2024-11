Liguria, Toti: difendo quasi tutto ciò che ho fatto

Io credo che la politica che abbiamo fatto sia in termini di decisioni di opere pubbliche, di rapporto di fiducia creato con le imprese fosse un qualche cosa di benigno, e tanto è vero che nessuno di noi si è arricchito di un euro, e tanto è vero che gli atti che abbiamo prodotti sono legittimi anche per i magistrati perché non sono stati annullati. Io difendo quasi tutto quello che ho fatto: nel senso che non trovo nulla di male andare sulle barche tutto quello che è stato stigmatizzato l'ho detto e lo denuncio nel libro l'ho detto anche ai magistrati. Se andare a parlare con un imprenditore su una sua barca che usa come ufficio, ma se andare a trovare il capo del fondo sovrano di Singapore piuttosto che il comandante a ponte che governa MSC a Ginevra è qualche cosa che la politica non dovrebbe fare per non sporcarsi le mani, penso che siamo sulla strada sbagliata perché sono gli uomini che poi producono lavoro e ricchezza sul territorio.