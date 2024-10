Consiglio Europa: razzismo in polizia, xenofobia in politica

Razzismo tra le forze di polizia e dichiarazioni xenofobe nei dibattiti politici. Da una parte il governo è furioso per le accuse dell'ECRI nei confronti del nostro Paese, dall'altra l'organismo fa sapere di aver a suo tempo inviato il report alle autorità nazionali inserendo il punto di vista dell'esecutivo e chiarendo che la denuncia di profilazione razziale, nel dettaglio, non contiene un'obiezione specifica del governo, ma il rinvio al lavoro di un osservatorio nazionale. Di fatto però il nostro Ministro degli Esteri ha dato mandato al Rappresentante Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa di esprimere il profondo sdegno dell'esecutivo per il rapporto stilato dalla commissione. Non condivido una parola di ciò che è stato scritto, ha dichiarato Antonio Tajani, non esiste razzismo nelle nostre forze dell'ordine. Dobbiamo rispettare chi serve il Paese giorno e notte per la sicurezza di tutti, ha concluso il vicepremier. Ricalcando perfettamente le parole di Giorgia Meloni che, in un post su X, ha definito ingiurie quelle contenute nel report dell'organizzazione, chiedendo rispetto per uomini e donne che lavorano quotidianamente con dedizione e abnegazione. Alle accuse di razzismo mosse dal Consiglio d'Europa ha risposto indignato il Ministro dell'Interno. Le nostre forze di polizia, ha detto Matteo Piantedosi in un'intervista al Corriere, sono apprezzate in Italia e nel mondo quali baluardi della democrazia e della difesa dei più deboli. È incredibile che un'organizzazione internazionale che dovrebbe tutelare i diritti umani e cercare soluzioni ai problemi sociali in Europa, possa fare simili affermazioni, del tutto destituite di fondamento. Parole che si aggiungono allo stupore espresso dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha chiamato il Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, per ribadire stima e vicinanza alle forze di polizia. Ma, intanto, resta l'invito dell'ECRI all'Italia ad istituire un organismo per l'uguaglianza pienamente indipendente ed efficace e a rafforzare l'Ufficio Nazionale contro la discriminazione razziale.