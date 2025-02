Presidente Giorgia Meloni deve venire in Parlamento, deve venire in Parlamento a spiegare agli italiani la versione vera, reale, effettiva, ne abbiamo sentite tantissime sul caso Almasri. Da ultima, è stata evocata anche la sicurezza nazionale. Giorgia Meloni deve chiarire al Paese, a tutti i cittadini, perché lei, donna, madre cristiana, ha imbarcato e ha consentito tutti gli onori di un volo di Stato per sottrarre alla giustizia internazionale un boia. .