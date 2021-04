Perché lei ha dichiarato di aver firmato dei contratti con le ... vaccinali? Cosa che non corrisponde al vero. Perché il piano pandemico Italiano non era aggiornato al 2006? Perché sono state mandate delle autovalutazioni agli Organismi Internazionali in cui si diceva che la capacità di preparazione e risposta dell'Italia alla pandemia nel febbraio 2020 era massima? Le annuncio signor Ministro che Fratelli d'Italia presenta una mozione di sfiducia individuale nei suoi confronti.