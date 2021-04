La possibilità di spostare il coprifuoco alle 23, può favorire un'attività anche, diciamo, di ristorazione meno, diciamo, concentrate, quindi in qualche modo, anche favorire che non si creino assembramenti. Ritengo che però, sia stato importante, prioritario, riaprire le attività, quindi oggi, innanzitutto, salutiamo con grande favore questa decisione del Governo, per renderla il più, come dire, compatibile possibile, anche da un punto di vista dell'organizzazione territoriale, credo che uno spostamento in avanti dell'ora del coprifuoco, potrebbe effettivamente aiutare.