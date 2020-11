Covid, Bonetti spiega iniziative governo per donne e minori

Abbiamo voluto rilanciare prontamente la campagna contro la violenza contro le donne, è partito uno spot promosso dalla Nazionale di calcio. Sta per ripartire tutta la campagna per il 25 novembre Libera può e rilanciamo lo spot che vuole promuovere il numero verde 1522 e l'app. Le donne devono sapere che non sono sole. Allo stesso modo abbiamo rilanciato lo spot per il 114 per segnalare le violenze contro i minori. I minori oggi sono in difficoltà. Sono molto felice che sia arrivata la nomina della Presidente Garlatti come nuova autorità garante per l'infanzia e adolescenza. Auspico che avremo un lavoro di collaborazione stretto. Per quanto riguarda anche la gestione dell'emergenza Covid, secondo lei ha importanza tener presente l'ottica femminile? È fondamentale sia nella gestione dell'emergenza che della ripartenza, per questo già nel primo periodo del lockdown avevo costituito una task force Donne per un nuovo Rinascimento. Sono contenta che le proposte di questa task force che sono state presentate questa estate di fatto rientrano nel programma del Governo sull'empowerment femminile, nel piano del recovery per la Next generation EU che vuole offrire l'occasione alle donne che altrimenti rischierebbero paradossalmente di essere quelle che pagano di più la fatica di questo periodo, a fronte del fatto che sono invece il pezzo della cittadinanza che ha le energie capaci invece di offrire una ripartenza l'Italia.