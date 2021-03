Io penso che sia lecito discutere di come affinare i meccanismi che rendano più, come dire, congrui, rapidi gli adeguamenti automatici. Mi sembra un po' che porti fuori strada discutere di come si apre, mentre aumenta il numero dei contagi, soprattutto aumenta il numero della velocità del contagio perchè, il fatto che la variante inglese sia così predominante, ci dice anche che sta girando un virus che è più rapido nella trasmissione di quello che abbiamo conosciuto fino qui.