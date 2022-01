Covid, scuola, bollette: l'agenda del Governo per il 2022

Il 2022 del Governo si apre nel segno dell'emergenza: quella della lotta al Covid e quella contro il caro bollette, con un occhio molto attento sulla riapertura delle scuole. Sulle misure di contenimento della pandemia è possibile che già il 5 gennaio il Governo convochi il Consiglio dei Ministri per stabilire nuove misure. È il secondo tempo della strategia di Mario Draghi che, dopo il decreto della vigilia di Natale, nonostante le differenze nella sua maggioranza, vorrebbe trovare nella calza della befana l'estensione del Green Pass rafforzato a tutti i lavoratori senza distinzione. Il vincolo politico è che non tutti, stavolta, sono d'accordo. Anzi propongono soluzioni differenti: c'è chi spinge per l'obbligo vaccinale tout-court come Forza Italia e PD, mentre Lega e Movimento 5 Stelle sono fredde anche sull'estensione del Super Green Pass. Bisognerà lavorare alacremente per trovare una sintesi efficace, anche perché il 7 gennaio ricominciano le scuole, anche se alcune Regioni hanno posticipato a lunedì 10 il rientro e, anche qui, le regole potrebbero cambiare. Visto l'avvio della campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni, infatti, le Regioni hanno proposto: nel caso di due studenti risultati positivi in una classe i bambini vaccinati potranno andare a scuola, solo auto-sorveglianza per 5 giorni e mascherina FFP2 indosso. Per i non vaccinati, invece, quarantena di 10 giorni con DAD e test al termine dell'isolamento. Tutto identico, ad ora, nella scuola dell'infanzia. Il Governo ha trovato diversi punti di contatto e tra pochi giorni potrebbe rivedere le regole per sedersi al banco. Altro vero banco di prova per la maggioranza è il caro bollette. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto ufficialmente un tavolo di confronto con partiti e parti sociali. Forza Italia parla di emergenza nazionale. Il Movimento 5 Stelle ed altri partiti chiedono, se necessario, un nuovo scostamento di bilancio in deficit per calmierare i prezzi del gas e della luce. Il Governo ha già messo quasi 4 miliardi per evitare la stangata da €1.000 a famiglia ma i partiti, ora, vogliono di più.