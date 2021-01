Crisi di governo, Salvini: Conte si dimetta e poi al voto

Un Governo confuso, un centrodestra compatto. Per noi le priorità non sono i litigi di Conte e Renzi, o le poltrone di Di Maio e Zingaretti, sono la salute e il lavoro, la scuola e le infrastrutture. Noi chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare agli italiani che cosa sta succedendo. Se c'è un Governo, trovino i numeri e facciano, perché famiglie e imprese hanno bisogno di risposte. Altrimenti si facciano da parte. Mezza Europa andrà al voto nei prossimi mesi, in democrazia se non c'è un Governo scelgono i cittadini e si vota.