"Domani in Parlamento sulla politica estera, come sempre è stato in questi due anni e mezzo il Centro Destra si dimostrerà compatto. Non vogliamo il riarmo dell'Europa, ma vogliamo la creazione di un esercito unico europeo, unica condizione per costruire una pace duratura. Investire in tecnologie e infrastrutture garantisce la sicurezza di tutti noi". .