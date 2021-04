Fitto: "Su riaperture Draghi peggio di Conte"

"Abbiamo un Governo che su queste questioni, se possibile, sta iniziando a fare peggio del precedente e questo penso che sia un elemento sul quale riflettere. Perché, perché anche il tema delle riaperture, che viene propagandato in queste ore come un tema forte del Governo, sostanzialmente se noi lo paragoniamo a quello che è accaduto lo scorso anno, ci rendiamo conto che per ristoratori, bar, palestre e per una serie di altre attività, le date che sono individuate, sono date addirittura più in là nel tempo.