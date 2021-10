G20, Draghi: "Con vaccini è cominciata la ripresa"

Finalmente possiamo guardare al futuro con almeno un po' di ottimismo. Ora, le campagne di vaccinazione di grande successo e tutte le azioni coordinate da parte dei Governi e anche delle Banche centrali hanno permesso all'intera economia globale di potersi riprendere. Ricordo anche che molti dei nostri Paesi hanno lanciato dei piani di ripresa per rafforzare la crescita e per ridurre le disuguaglianze per promuovere incoraggiare la sostenibilità. Ora tutti insieme, in questo momento, ci troviamo davanti alla costruzione di un nuovo modello economico.