Questa amministrazione ha fallito, ha fallito perché la città cade in pezzi, per incapacità del governo politico di questa città. Questo purtroppo è un fatto che, come dire, è in tutti i dati, in tutti i numeri e nella percezione quotidiana dei romani. Quindi noi siamo molto severi e proprio per questo diciamo che bisogna cambiare pagina e noi siamo alternativi a questa amministrazione.