Guerra dei dazi, Fratoianni: necessaria reazione di livello continentale

"Tanto per cominciare una reazione necessaria, penso che sia necessaria una reazione di livello continentale, per questo credo che i tentativi del Governo italiano di dire "Però non esageriamo" tentativi tutti costruiti sulla base di che cosa? Sul racconto di un rapporto privilegiato, ma noi abbiamo la Presidente che è amica di Trump e altri che ambiscono a esserlo a diventarlo, penso a Matteo Salvini che tutti i giorni cerca di scavalcarla su questo punto e quindi ce la caveremo. Non credo che nessuna risposta di carattere nazionale e di carattere bilaterale, one a one sia minimamente efficace". .