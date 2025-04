"È evidente che l'introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti, è la ragione per la quale resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno negli Stati Uniti, nell'Europa. Il che ovviamente non esclude, se necessario di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni".