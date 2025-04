Dazi, Mattarella: da Ue serve risposta compatta

Se Trump ha battezzato con enfasi la giornata della liberazione, per Sergio Mattarella i dazi rappresentano un errore profondo e Giorgia Meloni non esclude una controffensiva davanti al rischio di una guerra commerciale tra le due sponde dell'Atlantico, il Capo dello Stato nel corso del colloquio al Quirinale con il presidente dell'Estonia Caris, ha sollecitato, da parte europea, una risposta compatta, serena. determinata. La Premier, che ha ospitato nel cortile di Palazzo Chigi la prima edizione del Premio Maestro dell'Arte della Cucina Italiana, ha sottolineato che le tariffe della Casa Bianca rischiano di colpire anche le eccellenze made in Italy dell'enogastronomia e precisa, gli Stati Uniti sono il secondo mercato di destinazione dei prodotti agroalimentari italiani. "È evidente che l'introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti, è la ragione per la quale resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, ne gli Stati Uniti e ne l'Europa. Il che ovviamente non esclude se necessario di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni". Nelle prossime ore il Ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrerà il commissario europeo al commercio Sefcovic, proprio mentre Bruxelles sta mettendo a punto la sua replica alle mosse di Trump. Per le opposizioni l'apertura della Presidente del Consiglio e delle contromisure è tardiva, e la maggioranza è spaccata tra la Lega che pensa di trattare in separata sede con l'amministrazione. americana e Forza Italia, convinta che la risposta debba essere solo dell'Unione Europea. Per il Movimento Cinque Stelle l'impatto delle tariffe sulle nostre imprese sarà devastante, mentre Meloni minimizza. "Ci ha illuso, anzi ha illuso, quelle imprese che sono con l'acqua alla gola e sono terrorizzate, che i suoi rapporti personali avrebbero salvato, ma salvato cosa? Doveva fare muro insieme agli altri colleghi dell'Europa e dare un segnale che noi la testa non la chiniamo". L'Alleanza Verdi sinistra con un'app lancia la Trump Tax, la campagna a difesa dei prodotti europei dai dazi, con cui i cittadini potranno scansionare le merci e controllare se arrivano dagli Stati Uniti, per scegliere quelli europei o italiani. .